<p>Angesichts des Erfolgs von DigiPoint, dem seit Anfang April 2024 im Rathaus eingerichteten Digital-Hilfsschalter, hat die Meraner Gemeindeverwaltung beschlossen, 45.000 Euro zu investieren, um diesen Service bis Ende Dezember nächsten Jahres zu verlängern. Stadtrat Di Lucrezia: „Ein Projekt von großem gesellschaftlichem Nutzen”. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225769308-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>