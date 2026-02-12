<p>Seit Februar gelten für den digitalen Informationsschalter DigiPoint neue Öffnungszeiten: Im WOBI-Saal am St.-Vigil-Platz 35A ist der Schalter nämlich am Mittwochnachmittag von 14:30 bis 17:30 Uhr - anstatt wie bisher von 16 bis 20 Uhr - zugänglich. Die Öffnungszeiten im Meraner Rathaus (Zimmer 126 im ersten Stock) bleiben hingegen unverändert: montags von 8 bis 11 Uhr, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 9 bis 14 Uhr.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225785289-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>