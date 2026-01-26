<p>In den vergangenen Tagen fand in Trient ein institutionelles Treffen zwischen der Gemeinde Meran und der Gemeinde Trient statt. Dieses wurde gemeinsam von den jeweiligen Stadträten für Innovation und digitale Transformation, Daniele Di Lucrezia und Andreas Fernandez, organisiert - mit dem Ziel, sich über bewährte Praktiken auszutauschen, um einfachere und effizientere digitale Dienste für die Bürgerinnen und Bürger aufzubauen. Damit wurde eine strukturierte Zusammenarbeit zwischen den beiden Gemeinden eingeleitet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225782614-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>