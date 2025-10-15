<p>In Meran kommen insgesamt 406 Familien in den Genuss der Einkaufskarte "Dedicata a te", d.h. des Beitrags von 500 Euro für den Kauf von Grundnahrungsmitteln. Bevor die Begünstigten aber zur Post gehen, um die Karte abzuholen, müssen diese das Einschreiben mit Rückschein abwarten, das ihnen die Stadtverwaltung in diesen Tagen zusendet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225769304-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>