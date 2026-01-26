<p>Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, im Bezirk Burggrafenamt wohnen und daran interessiert sind, aktiv und konstruktiv zum Leben unserer Stadt beizutragen, können ihre Interessenbekundung bis spätestens 31. Januar 2026 an die Adresse <a data-fr-linked="true" href="mailto:servizisociali@comune.merano.bz.it"><\/a><a data-fr-linked="true" href="mailto:sozialwesen@gemeinde.meran.bz.it">sozialwesen@gemeinde.meran.bz.it<\/a> einreichen oder persönlich im Zimmer 134 im 1. Stock des Meraner Rathauses abgeben.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225782648-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>