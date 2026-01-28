<p>Um den Bürger*innen den Übergang zum neuen elektronischen Personalausweis zu erleichtern, hat die Gemeindeverwaltung von Meran einen Sonderplan zur Verstärkung des hierfür zuständigen Schalterdienstes verabschiedet. Das Meldeamt wird ab 9. Februar nicht nur zu den üblichen Öffnungszeiten zugänglich sein, sondern montags, dienstags und mittwochs auch von 12:30 bis 16:00 Uhr. In Meran sind noch etwa 9.500 Papierausweise im Umlauf.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225782923-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>