<p>Um den Traktoren während der Asphaltierungsarbeiten in der Cadornastraße und im Wiesenweg die Durchfahrt zur CAFA zu ermöglichen, gilt bis zum 4. Oktober in der Etschmanngasse (von Hausnummer 35 in Richtung Cadornastraße) eine Einbahnregelung – auch für Anrainer*innen. Außerdem gilt ein Fahrverbot für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen sowie für Busse.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225766950-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>