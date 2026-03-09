<p>Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten gelten am 13. und 14. März - von 7:30 bis 19 Uhr (ausgenommen Freitagvormittag wegen des Wochenmarktes) - in der Europaallee (im Bereich vor dem Hauptzugbahnhof Meran) ein Durchgangsverbot für Fußgänger*innen, ein Durchfahrtsverbot für Fahrzeuge - ausgenommen öffentliche Verkehrsmittel und Taxi - sowie ein Parkverbot mit Zwangsabschleppung.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225788730-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>