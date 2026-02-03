<p>Am 12. Jänner wurden im Feldweg die Arbeiten zur Sanierung eines rund 40 Meter langen Abschnitts der talseitigen Straßenstützmauer aufgenommen. Die bestehende Trockenmauer zeigte in mehreren Bereichen lokale Instabilitäten und war teilweise bereits ausgebrochen, weshalb die unmittelbar angrenzende Fahrspur aus Sicherheitsgründen vorab für den Verkehr gesperrt werden musste. Das voraussichtliche Bauende ist für Freitag, 6. Februar vorgesehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225783790-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>