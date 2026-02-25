<p>Aufgrund von Arbeiten zur Verlegung der Infrastruktur für das Glasfasernetz werden vom 4. März bis 7. Mai - jeweils von 8 bis 18 Uhr - in der Katzensteinstraße (Höhe Hausnummer 31), in der Schotterwerkstraße (von Hausnummer 3\/A bis zur Kreuzung mit dem Finkweg) sowie im Finkweg (von Hausnummer 10 bis zur Kreuzung mit der Schotterwerkstraße) verschiedene Verkehrsbeschränkungen gelten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225787043-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>