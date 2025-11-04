<p>Im Rahmen einer offiziellen Gedenkfeier, die heute – am Tag der nationalen Einheit und der Streitkräfte – am Alpini-Denkmal auf dem Mazzini-Platz in Anwesenheit der Bürgermeisterin Katharina Zeller und des Kommandanten des Alpini- Logistikregiments Julia, Oberst Juri Franco Di Profio, stattfand, wurde ein Kranz zu Ehren der Gefallenen niedergelegt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225772219-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>