<p>Aufgrund von Aushub- und Asphaltierungsarbeiten zur Fertigstellung des neuen Radwegs werden vom 2. März bis 3. April in der Gampenstraße (Höhe Hausnummer 11), in der Kasernenstraße (von Hausnummer 1 bis Hausnummer 19) sowie in der Cadornastraße (von Hausnummer 1 bis zur Kreuzung mit der Kavalleriestraße) verschiedene Verkehrsbeschränkungen gelten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225786228-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>