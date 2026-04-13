<p>Aufgrund der Arbeiten zur Errichtung der neuen Verbindung des Fahrradweges zwischen der Marlinger Brücke und dem Zugbahnhof Untermais gilt bis zum 12. April 2027 in der Gampenstraße (Höhe Hausnummer 140 - Marlinger Brücke) der abwechselnde Einbahnverkehr. Zudem wird ein Durchgangsverbot für Fußgänger*innen wegen Schließung des Bürgersteiges sowie ein Durchfahrtsverbot für Fahrräder wegen Schließung des Fahrradweges eingeführt. Die Umleitungen erfolgen vor Ort.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225795302-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>