<p>In der Gampenstraße wurden die Arbeiten zur Errichtung einer neuen Bushaltestelle auf Höhe der Hausnummer 55, gegenüber der Rockarena, abgeschlossen. Die Maßnahme umfasste auch die Sanierung des Gehsteigs und der Straßenbeleuchtung mit dem Ziel, die Sicherheit, Barrierefreiheit und Funktionalität des öffentlichen Verkehrs zu verbessern. Gesamtinvestition: 60.000 Euro.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225830595-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>