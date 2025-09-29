<p>Das Marmordenkmal, welches auf dem städtischen Friedhof zum Gedenken an die Kriegsopfer errichtet wurde und seit mehreren Jahren baufällig ist, wird dank eines großzügigen Beitrags des Verteidigungsministeriums renoviert. Die offizielle Einweihung des restaurierten Denkmals ist für die Feierlichkeiten zum Tag der Befreiung am 25. April 2026 vorgesehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225766641-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>