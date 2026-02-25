<p>Die Meraner Gemeindeverwaltung beabsichtigt, ein öffentliches Ausschreibungsverfahren für die Neuzuweisung von zwei Gewerbeimmobilien zu starten, die in der Vergangenheit vom Geschäft Viavai und vom Cocktaillab Whynot genutzt wurden. Die Mietpreise wurden gegenüber den 2025 auf der Grundlage einer beglaubigten Schätzung festgelegten Werten deutlich gesenkt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225786888-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>