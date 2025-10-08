<p>Kürzlich verwandelte die Klasse 3F der Mittelschule Wolf unter der Leitung von Lehrerin Adelinde Unterhuber den Parkplatz des öffentlichen Freibades in der Schießstandtrasse in einen lebendigeren Ort. Im Rahmen des vom Ökoinstitut betreuten Projekts „Die Grüne Stadt“ pflanzten die Schüler*innen gemeinsam mit den Stadtgärtnern rund 100 einheimische Sträucher.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225768356-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>