<p>Im Rahmen der heutigen Pressekonferenz der Stadtregierung wurde auch das Thema Grundwasserspiegel in Sinich angesprochen. Die Exekutive bekräftigt ihr Engagement, den eingeschlagenen Weg zur strukturellen Lösung des Problems methodisch und transparent fortzusetzen. Das Hauptziel besteht darin, eine gemeinsame Lösung innerhalb der Ortschaft zu finden und dabei den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zu fördern. Am 4. Februar findet die nächste technische Besichtigung statt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225782167-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>