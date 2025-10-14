<p>Am Donnerstag, 16. Oktober findet von 17 bis 19 Uhr im "Garten für alle" im Winkelweg und im Saal des gegenüberliegenden Mehrgenerationenhauses der Abschluss-Workshop mit Herbstfest statt. Es wird das Erreichte im Projekt JUSTNature gefeiert, Wintergemüse gepflanzt und fleißig daran weitergearbeitet, wie Merans Grünflächen verbessert werden können. Alle Anrainer*innen und Interessierte sind herzlich eingeladen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225769163-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>