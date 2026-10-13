<p>Wie gut ist die Stadt Meran auf Hochwasserereignisse vorbereitet? Welche Schutzmaßnahmen wurden bereits umgesetzt und welche Projekte stehen noch bevor? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten Interessierte beim Informationstag „Hochwasser in Meran“, der am Samstag, 24. Oktober 2026, von 9 bis 14 Uhr auf der Kurpromenade beim Kurhaus stattfindet.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225826951-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>