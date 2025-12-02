<p>Am vergangenen Freitag besuchte der Stadtrat für Innovation und digitale Transformation, Daniele Di Lucrezia - zusammen mit dem Vertreter des Merano Innovation District, Mario Marcone - den NOI Techpark. Ziel des Besuchs war es, die Einrichtung näher kennenzulernen und einen Dialog über mögliche Kooperationen und Synergien mit der Gemeinde Meran zu beginnen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225776243-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>