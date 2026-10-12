<p>Am Donnerstag, 15. Oktober stellt die Gemeinde Meran um 17 Uhr in der Aula Magna der Mittelschule Wolf das Projekt SChOOL vor, das von der Europäischen Union über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2021–2027 mitfinanziert wird. Die Veranstaltung, die für Schülerinnen und Schüler, Familien und die Bevölkerung offen ist, bietet die Gelegenheit, sowohl die bereits in der Karl-Wolf- und der Franz-Tappeiner-Schule installierten Technologien als auch das am 9. November startende Bildungsprogramm kennenzulernen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225829093-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>