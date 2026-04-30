<p>Das Projekt SChOOL – Smart School Meran, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE 2021–2027) der Autonomen Provinz Bozen kofinanziert wird, schreitet mit einem wichtigen operativen Schritt voran. Gestern Nachmittag fand nämlich die vorläufige technische Begehung im Hinblick auf den Beginn der Arbeiten zur Installation und Inbetriebnahme der intelligenten Thermostatventile an der Mittelschule Wolf und an der Grundschule Tappeiner statt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225798431-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>