<p>Die Meraner Stadtregierung hat heute (7. Januar) Bilanz über das Jahr 2025 gezogen und gleichzeitig die inhaltlichen Schwerpunkte für 2026 vorgestellt. Während 2025 im Zeichen wichtiger Weichenstellungen stand, liegt der Fokus in diesem Jahr auf leistbarem Wohnen, Urbanistik und Stadtentwicklung, einer verbesserten Kommunikation mit der Bevölkerung sowie effizienteren Verwaltungsprozessen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225779933-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>