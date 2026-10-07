<p>Aufgrund von Arbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes durch die Infranet AG gelten vom 12. bis 23. Oktober in der Innerhoferstraße (von der Kreuzung mit der Weingartenstraße bis zur Kreuzung mit der Grabmayrstraße) und in der Weingartenstraße (von der Kreuzungmit der Innerhoferstraße bis zur Kreuzung mit der Zingerlestraße) verschiede Verkehrsbeschränkungen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225827855-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>