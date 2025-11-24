<p>Für das Schuljahr 2026\/2027 können alle Kinder eingeschrieben werden, die innerhalb 31.12.2023 geboren sind. Voraussetzung für den Besuch des Kindergartens ist die Erfüllung der Impfpflicht. Die Einschreibungen können vom 8. bis 16. Januar 2026 auschließlich Online vorgenommen werden. Tage der öffenen Tür vom 2. bis 12. Dezember.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225775315-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>