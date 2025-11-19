<p>Die Meraner Stadtregierung hat gestern die Einleitung des Verfahrens zur Dienstverpflichtung von Erziehungspersonal genehmigt. Dies ist ein notwendiger Schritt, um die volle Betriebsfähigkeit des Kinderhortes in der Maiastraße ab dem 1. Januar 2026 zu gewährleisten. Zeitgleich wird nämlich der neue Landeskollektivertrag inkrafttreten, der die Wochenarbeitszeit der Erzieherinnen auf 36 Stunden reduziert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225774267-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>