<p>Das Sozialamt der Stadtgemeinde Meran hat in Zusammenarbeit mit dem Filmclub Bozen ein neues Projekt für ältere Menschen ins Leben gerufen. Die Initiative sieht zweimal im Monat - jeweils am ersten und vierten Freitag um 15:30 Uhr - Filmvorführungen in italienischer und deutscher Sprache im Saal des ehemaligen Ariston-Kino am Rennweg Nr. 25 vor.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225775300-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>