<p>Nach dem Motto „Lokal handeln, gemeinsam wirken“ organisiert das Landesressort für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport gemeinsam mit der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus eine Reihe von Abendveranstaltungen. Diese bieten eine hervorragende Gelegenheit, sich über aktuelle Themen rund um den Klimaschutz zu informieren und sich mit allen Teilnehmenden auszutauschen. In Meran macht die Veranstaltung am Dienstag, 13. Jänner 2026 um 19:30 Uhr im Bürger*innensaal in der Otto-Huber-Straße 8, Halt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225779928-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>