<p>Am Freitag, den 18., und Samstag, den 19. September, findet im Bahnhofspark von Meran das KOMMERA BAHNHOFS'PARK FESTIVAL statt, eine neue Initiative, die vom Jugendreferat der Stadtgemeinde Meran gefördert und von der Genossenschaft PROMOS organisiert wird. Ziel ist es, die soziale Interaktion und die Eigeninitiative von Mädchen und Jungen im Alter von 16 bis 26 Jahren zu fördern.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225823476-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>