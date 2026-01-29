<p>Um den Mitarbeitern von Edyna die Durchführung von Arbeiten an einem Stromkasten zu ermöglichen, ist am Dienstag, 3. Februar 2026, von 13:30 bis 16:30 Uhr eine Stromunterbrechung in der unmittelbaren Umgebung der Kreuzung Petrarca-\/Leopardi-\/Texelstraße vorgesehen. Während dieses Zeitraums wird auch die Ampelanlage an der Kreuzung außer Betrieb sein.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225783097-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>