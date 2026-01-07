<p>In einer Fotoausstellung mit dem Titel „Der Krieg und die verweigerten Rechte“, die vom 13. bis 23. Januar im Kulturzentrum zu sehen ist, berichtet Emergency über die Folgen, die Konflikte für die Bevölkerung haben, und über die Arbeit des Vereins für eine Kultur des Friedens. Die Eröffnung findet am 13. Januar um 18 Uhr in Anwesenheit von Sarah Hell, Mitarbeiterin von Emergency, statt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225780063-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>