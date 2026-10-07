<p>Im November wird die Nordwestumfahrung eröffnet – ein historischer Moment für Meran und das gesamte Burggrafenamt. Damit entsteht der Spielraum für eine neue, zukunftsfähige Mobilität und mehr Lebensqualität in der Kurstadt. Bei einer heutigen Pressekonferenz stellte die Meraner Stadtregierung das strategische Gesamtkonzept für eine bessere Verkehrsorganisation, mehr Erreichbarkeit und mehr Raum für die Menschen vor. Ab Januar 2027 sollen erste Maßnahmen im Stadtzentrum umgesetzt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225827732-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>