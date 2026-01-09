<p>Die Kurverwaltung Meran ist erstmals mit dem audit familieundberuf für ihre familien- und pflegefreundliche Personalverwaltung ausgezeichnet worden. Das Zertifikat – ein anerkanntes Qualitätssiegel für eine Unternehmenspolitik, die für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht – wurde vor Kurzem in einer Zeremonie im Merkantilmuseum der Handelskammer Bozen überreicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225780380-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>