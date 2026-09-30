<p>Am Dienstag, den 13. Oktober 2026 wird in Südtirol der Zivilschutz-Probealarm durchgeführt. Kurz nach 10 Uhr wird im ganzen Land für eine Minute das einheitliche Zivilschutzsignal mit aufund abschwellendem Heulton der Zivilschutzsirenen zu hören sein. Ziel des Zivilschutz-Probealarms ist es, die Bevölkerung und die in Südtirol anwesenden Gäste mit dem Zivilschutzsignal vertraut zu machen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225826793-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>