<p>Wegen Arbeiten an den Stromleitungen wird am 9. Oktober in der Laubengasse (Höhe Hausnummer 248 bis Hausnummer 268) von 15 bis 18 Uhr ein zeitweiliger Durchfahrtsverbot gelten. Die Fußgänger*innen werden unter den Arkaden umgeleitet. Der Zugang zur verkehrsberuhigten Zone erfolgt vom Rennweg aus und die Ausfahrt über die Galileistraße.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225767534-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>