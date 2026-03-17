<p>Wegen Bauarbeiten werden vom 23. März bis 30. April - jeweils von 8 bis 18 Uhr - in der Laugenstraße (von der Kreuzung mit der Parinistraße bis zur Kreuzung mit der St.-Katharina-Straße) sowie in der St.-Katharina-Straße (von der Kreuzung mit der Laugenstraße bis zur Kreuzung mit der Hagengasse) ein Durchfahrtsverbot und ein Parkverbot mit Zwangsabschleppung gelten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225790032-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>