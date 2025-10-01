<p>Im Zeitraum zwischen 4. und 10. Oktober wird die Baufirma Erdbau im Auftrag der Konsortialgesellschaft "San Benedetto" in der Laurinstraße einen Schacht des Trinkwassernetzes, der bei den Aushubarbeiten für den Bau des zweiten Abschnitts der Nordwestumfahrung beschädigt wurden, wiederherstellen. Es sind Verkehrbeschränkungen vorgesehen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225766960-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>