<p>Die Gemeindeverwaltung, die kürzlich – auch dank des Projekts JUSTNature – den Preis „Città del Verde 2026“ gewonnen hat, lädt die Bürgerinnen und Bürger dazu ein, Meran noch grüner und bunter zu gestalten. Im April startet eine großangelegte Plakattkampagne, um die Bevölkerung für eine naturnahe Gestaltung privater Freiflächen im Sinne einer größeren Artenvielfalt zu sensibilisieren. Ein kostenloser Praxi-Ratgeber ist ebenfalls erhältlich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225791097-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>