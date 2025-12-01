<p>Die Stadtbibliothek sammelt derzeit Anmeldungen von Personen, die an der italienischsprachigen Lesegruppe teilnehmen möchten. Wer daran interessiert ist, kann seine Daten bis zum 31. Dezember 2025 an die Stadtbibliothek übermitteln. Im Januar findet ein Informationsgespräch für alle Interessierten statt, bei dem die Modalitäten und der Zeitplan der Treffen vorgestellt werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225776216-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>