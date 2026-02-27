<p>Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten werden vom 16 . bis 31. März - jeweils von 7 bis 18 Uhr - in der Manzonistraße (ab Hausnummer 57 bis zur Rätiabrücke) ein Durchgangsverbot für Fußgänger*innen und ein Durchfahrtsverbot (ausgenommen Anrainer*innen zwischen 18 und 7 Uhr) gelten. Zudem wird ein permanentes Parkverbot mit Zwangsabschleppung eingeführt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225787270-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>