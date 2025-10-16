<p>In Rahmen einer Pressekonferenz, die am Dienstag, 21. Oktober um 15:30 Uhr im Sitzungssaal des Meraner Polizeikommissariats (Kornplatz Nr. 2) stattfindet, werden die sieben neue Beamt*innen der Staatspolizei vorgestellt, die kürzlich dem Kommissariat zugeteilt wurden. Mit dabei sind der Quästor von Bozen Giuseppe Ferrari und die Bürgermeisterin der Stadt Meran Katharina Zeller.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225769074-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>