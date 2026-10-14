<p>Am Samstag, 17. Oktober, wird um 10:45 Uhr im Texelpark das von der Zukunftswerkstatt KIGA konzipierte Projekt POP UP SPACES vorgestellt. Dabei handelt es sich um temporäre Informationsstände, die in den Kindergärten eingerichtet und während der Bringzeiten der Kinder und Mädchen von Vertreter*innen der teilnehmenden Organisationen betreut werden. Ziel ist es, direkte Interaktionen und Beratungsgespräche mit den Familien zu fördern.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225829168-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>