<p>Im Rahmen der wöchentlichen Pressekonferenz der Stadtregierung, die am Mittwoch, dem 7. Oktober, um 10 Uhr im Sitzungssaal der Exekutive im 1. Stock des Rathauses stattfindet, werden die Bürgermeisterin Katharina Zeller, die Stadträtin Barbara Hölzl und der Mobilitätsexperte Stefano Ciurnelli den Medienvertreter*innen die nach der Eröffnung der Nord-West-Umfahrung geplanten Maßnahmen und den entsprechenden Zeitplan erläutern.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225827051-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>