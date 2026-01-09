<p>Um den Durchzug der Olympischen Fackel und die Werte der Freundschaft, des Friedens und der Hoffnung, für welche diese steht, zu feiern, organisiert die Stadtgemeinde Meran einige Initiativen, die den Medien im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt werden. Diese findet am Montag, 19. Januar 2026 um 10:30 Uhr im Sportplatz Combi (Schießstandstraße 3) statt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225780471-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>