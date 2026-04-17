<p>Am Freitag, 24. April findet um 10 Uhr auf dem städtischen Friedhof in der St.-Josef-Straße eine Pressekonferenz zum Abschluss der im November 2025 begonnenen Instandhaltungs- und Restaurierungsarbeiten am Soldatenfriedhof statt. Mit dabei ist auch der Leiter des Amtes für den Schutz der Kultur und des Gedenkens der Verteidigung (UTCMD), Generalleutnant Andrea Rispoli.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225795568-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>