<p>Im Rahmen der Initiativen zum Tag der Befreiung (25. April) wird am Donnerstag, 30. April um 10:15 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche (Romstraße) die Heilige Messe zum Gedenken an die Zivilopfer der Stadt Meran gefeiert. Um 11 Uhr findet die Kranzniederlegung und die Gedenkfeier bei der Gedenktafel für die Meraner Zivilopfer am Theaterplatz statt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225798296-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>