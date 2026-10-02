<p>Auch in diesem Jahr kamen Vertreter der Gemeinde Hafling, des Amtes für Wildbachverbauung, des Forstinspektorats Meran, Bozen und Sarntal, der Alminteressentschaft und der Meran 2000 Bergbahnen AG zur gemeinsamen Begehung im Ski- und Wandergebiet Meran 2000 zusammen. Dabei wurden laufende und geplante Maßnahmen zur Landschaftspflege und -entwicklung vor Ort besichtigt und gemeinsam die nächsten Schritte besprochen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225827047-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>