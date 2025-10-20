<p>Mit einer Kapitalerhöhung, die vom Meraner Gemeinderat in seiner für morgen Abend (Dienstag, 21. Oktober) einberufenen Sitzung genehmigt werden muss, beabsichtigt die Stadtverwaltung, sich an der Finanzierung einer Reihe von Modernisierungsmaßnahmen auf Meran 2000 zu beteiligen. Das umfangreichste Projekt (15 Millionen Euro) ist der Austausch der Aufstiegsanlage Kirchsteigeralm\/Kesselwandjoch.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225769815-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>