<p>Heute Vormittag (27. Februar) hat die Stadtregierung von Meran den Eiskunstläufer Daniel Grassl geehrt, der von den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina 2026 zurückgekehrt ist. Der 23-jährige Meraner Sportler wurde im Rathaus empfangen, wo Bürgermeisterin Katharina Zeller, Vizebürgermeister Nerio Zaccaria und Sportreferentin Barbara Hölzl im Namen der gesamten Stadt ihre Dankbarkeit für seine Erfolge und das Ansehen, das er der Gemeinde verschafft hat, zum Ausdruck brachten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.meran.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=224996926&detailonr=225787266-2418">zum Artikel der Gemeinde<\/a>